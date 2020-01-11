عاجل.. إصابة ضابط و8 مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي





كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من مستشفى المنيا العام بوصول مصابين في حادث مروري، وبانتقال قوات الأمن برئاسة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث المركز تبين إصابتهم أثر انقلاب سيارة شرطة رقم 4962 13 قيادة المجند الأول "صبري" ولا توجد شبه جنائية بالحادث.



تم نقل المصابين الي مستشفى المنيا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

شهدت قرية صفط الشرقية، التابعة لمركز المنيا، حادثا مأساويًا، حيث انقلبت سيارة لوري أمن مركزي، ما أسفر عن إصابة نقيب شرطة و8 مجندين، وتم نقل المصابين الي مستشفى المنيا العام.وجاءت أسماء المصابين في الحادث كالتالي: "معتز منير محمد حماد" 28 عامًا - " صبري محمود سويفي محمد" 21 عامًا مجند ومقيم بني سويف - " رضا نجاح شحاته 42 عامًا امين شرطة بقطاع الشهيد احمد جمال ومقيم قرية بني مهدي بالمنيا -" مصطفي حسين صلاح حسين " 23 عامًا مجند ومقيم منفلوط -" حسين مصطفي كامل عبد المنعم" 21 عامًا مجند ومقيم سوهاج - " فتحى سيد فتحي علي " 21 عامًا مجند ومقيم سوهاج -" أحمد كمال ابو العنين فاضل" 21 عامًا مجند ومقيم سوهاج - " عباس شعبان الجندي شعبان" 32 عامًا مجند ومقيم سوهاج -" أحمد باسم طه عبد الغني" 22 عامًا مجند ومقيم أسيوط، ومصابين جميعهم باشتباه ما بعد الارتجاج.