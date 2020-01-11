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موعد مباراة الهلال السعودي اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد الوحدة بث مباشر في دوري الأمير محمد بن سلمان

السبت 11/يناير/2020 - 01:29 ص
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الهلال والوحدة
الهلال والوحدة
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق الهلال ونظيره الوحدة، مساء اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


يسعى الهلال إلى خطف الثلاث نقاط من الوحدة لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يتواجد الزعيم في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، خلف غريمة التقليدي النصر صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الوحدة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.


موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الوحدة في تمام الساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وخمسة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.


نتائج الفريقين في آخر مواجهة بالدوري السعودي:-

حقق الهلال، فوزًا ثمينًا على نظيره الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، في لقاء مؤجل من مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين


كما نجح الوحدة، في الفوز على نظيره الفيصلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.


التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الوحدة:-

من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه محمد البريك وجانغ هيون سوو وعلي هادي آل بليهي وياسر الشهراني، فيما سيأتي عبدالله عطيف وغوستافو كويلار وكارلوس إدواردو في قلب الميدان، وأمامه سيباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز.


حراسة المرمى : عبدالله المعيوف

خط الدفاع : محمد البريك – جانغ هيون سوو – علي هادي آل بليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط : عبدالله عطيف – غوستافو كويلار – كارلوس إدواردو

خط الهجوم : سيباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري – بافيتيمبي جوميز


التشكيل المتوقع للوحدة في مواجهة الهلال:-

حراسة المرمى: عبد الله الجدعاني

خط الدفاع: فواز الصقور - ريناتو شافيز - البرتو بويتا - عبد الله الزوري

خط الوسط: محمد القرني - مشاري القحطاني

خط الوسط الهجومي: ماركوس جيليرمي - كاريج جودوين - راكان الشملان

خط الهجوم: يوسف نياكاتي
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