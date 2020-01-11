معلومات عن شروط القيد في نقابة المحامين طبقا لعام 2020

أصدرت نقابة المحامين في بيان لها شروط القيد للمحامين لعام 2020، وتستعرض الفجر الشروط التفصيلية للتجديد، وهي كالتالي:



مجددو 2019

من جدد 2019 دون نقل أو إعادة، يجدد 2020 دون أية مستندات.

من جدد 2019 وما قبلها عن طريق النقل والإعادة فعليه تقديم أدلة الاشتغال متضمنة (توكيلين مرفق لهما عملين من أعمال المحاماة خلال نفس العام).



مجددو 2018

عليهم تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامي 2018 و2019.



– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.



– شهادة تحركات.



ـ مجددو 2017



– تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و2018 و2019.



– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.



– شهادة تحركات.



مجددو 2016 وما قبلها

تزول عضوية المحامي بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد أسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين، مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانونًا وذلك بشروط:



–أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال.



– فيش جنائي.



– كشف طبي.



– برنت تأمينات عام وخاص وحكومي.



– شهادة تحركات.



– رقم قومي.



– بطاقة ضريبية.

