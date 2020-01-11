هكذا تحدث خالد النبوي لأول مرة عن فيلمه الجديد "يوم وليلة" (فيديو)





الفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.



والجدير بالذكر أن الفيلم شارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى فى المغرب فى أكتوبر الماضى، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة فى فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمى الأول للفيلم فى حفل ختام المهرجان.





أعرب الفنان خالد النبوي، عن سعادته الغامرة بنجاح فيلمه الجديد يوم وليلة وبردود أفعال الجمهور التي جاءت إيجابية للغاية.وقال خالد في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" إن الشخصية الذي يجسدها خلال العمل جميلة، متوجهًا برسالة شكر لكل صناع الفيلم وللجمهور الذي يتحدى برودة الطقس ويذهب للسينما لمشاهدته.وأضاف النبوي، أن الجمهور يشيد بالعمل وبالشخصية، قائلًا: "أحب أشكر الجمهور اللي بسمع رأيه كل ليلة في السينمات في عز البرد".يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كلًا من خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.