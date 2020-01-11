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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل موقعة توتنهام ضد ليفربول

السبت 11/يناير/2020 - 01:04 ص
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ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام
علي ماهر حلمي
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انطلقت مساء الجمعة الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث حقق نادي شيفيلد يونايتد فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي وست هام يونايتد بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب برامال لين الدولي بمدينة شيفيلد.


ويستضيف اليوم السبت نادي توتنهام هوتسبير علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب توتنهام الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.


بينما يواجه نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي مانشستر سيتي علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام ويواجه نادي آرسنال نظيره نادي كريستال بالاس علي ملعب الأخير بالعاصمة الإنجليزية لندن ويلتقي نادي تشيلسي علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي بيرنلي ويستضيف نادي مانسشتر يونايتد علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي نوريتش سيتي بملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.


ويواجه نادي ليستر سيتي على أرضه ووسط جماهيره نظيره نادي ساوثهامتون علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر بينما يحل نادي برايتون ضيفا علي نادي إيفرتون بملعب الأخير بمدينة ليفربول وأخيرا يواجه نادي واتفورد نظيره نادي بورنموث علب ملعب الأخير بمدينة بورنموث.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ":

1- ليفربول 58 نقطة .

2- ليستر سيتي 45 نقطة .

3- مانشستر سيتي 44 نقطة .

4- تشيلسي 36 نقطة .

5- شيفيلد يونايتد 32 نقطة .

6- مانشستر يونايتد 31 نقطة .

7- توتنهام 30 نقطة .

8- ولفرهامبتون 30 نقطة .

9- كريستال بالاس 28 نقطة .

10- أرسنال 27 نقطة .

11- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة .

12- إيفرتون 25 نقطة .

13- ساوثامبتون 25 نقطة .

14- بيرنلي 24 نقطة .

15- برايتون 24 نقطة .

16- وست هام يونايتد 22 نقطة .

17-أستون فيلا 21 نقطة .

18- بورنموث 20 نقطة .

19- واتفورد 19 نقطة .

20- نورويتش سيتي 14 نقطة
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