نجيب ساويرس: "نفسنا المشاكل تنحل والفلوس تنهمر على مصر"



وأشار "ساويرس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه اقترح أن يقدم كل المشاركين في تقديم الحلول، ثم سيجتمعوا مع اللجنة سيجتمعوا مع اللجنة المسئولة عن الاستثمار للمناقشة.



وأضاف "ساويرس": "نفسي كل مشاكل الاستثمار تنحل حتى تنهمر الفلوس على مصر، والناس تلاقي شغل بالهبل"، معتبرا أنه من الخطأ عرض المشكلة دون تقديم حل.



كشف المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، تفاصيل حضوره أول اجتماع مع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار، موضحا أن الاجتماع استمر 3 ساعات، ورئيس الوزراء صدره كان رحب واستمع للمشاكل.