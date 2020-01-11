متعددة الأغراض واستثمار دولي.. تعرف على محطة ميناء الإسكندرية (فيديو)

تتوسع وزارة النقل بالتعاون مع عدة هيئات ومؤسسات بالدولة، في أعمال تطوير الموانئ البحرية، خاصة الموانئ ذات الطابع التاريخي مثل ميناء الإسكندرية؛ بهدف تعزيز مكانة مصر والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، كقلب للعالم ومركز لمرور التجارة العالمية.





وتقوم هيئة الميناء بمشروعات عملاقة، على رأسها المحطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، وفيما يلي ترصد "الفجـر" أبرز ملامح مشروع إنشاء المحطة.











