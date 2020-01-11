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في ذكرى ميلادها.. 5 معلومات لا تعرفها عن ساحرة القلوب إيمان الطوخي

السبت 11/يناير/2020 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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يصادف اليوم ذكرى ميلاد الساحرة الجميلة إيمان الطوخي، التي قدمت خلال مسيرتها الفنية عدة أعمال متنوعة أبدعت في تقديمها ورسخت اسمها في قلوب محبيها.

وفي هذا التقرير، يستعرض "الفجر الفني" محطات في حياة إيمان الطوخي ومعلومات لا تعرفها.

- ولدت 11 يناير 1958

- هي ابنة الفنان محمد الطوخي، تخرجت في كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون عام 1980.

- أعلنت اعتزالها المجال الفني بعد آخر عمل لها عام 1997 بعد 15 عامًا من العمل والنجاح.

- قدمت عدة أعمال درامية ومنها: ألف ليلة وليلة، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، رابعة تعود، كوكي كاك.

- ومن أبرز أفلامها:  اللقاء الدامي، دماء على الأسفلت،رلا تدمرني معك، الحكم آخر جلسة، بيت الكوامل.



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الكلمات المفتاحية

منوعات بروفايل ايمان الطوخي الفجر الفني

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