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مجموعة الزمالك| موعد مباراة مازيمبي وأول أغسطس اليوم| مشاهدة مباراة مازيمبي ضد أول أغسطس caf champions league

السبت 11/يناير/2020 - 12:56 ص
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الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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يستضيف ملعب مازيمبي مباراة قوية اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020 ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، أمام فريق أول أغسطس الأنجولى.


موعد مباراة مازيمبي وأول أغسطس بدوري أبطال إفريقيا

يحل فريق أول أغسطس الأنجولى ضيف على فريق مازيمبي ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة مازيمبي وأول أغسطس بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف مازيمبي نظيره أول أغسطس الأنجولى ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.


ترتيب المجموعة قبل مباراة مازيمبي وأول أغسطس بدوري أبطال إفريقيا

مازيمبي الكونغولي 7 نقاط

الزمالك 7 نقاط

زيسكو الزامبي نقتطين

أول أغسطس الأنجولى نقتطين
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