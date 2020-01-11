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موعد مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة توتنهام ضد ليفربول بث مباشر Salah Liverpool

السبت 11/يناير/2020 - 12:51 ص
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ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام
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يحل فريق ليفربول الإنجليزي متصدر البريمييرليج ضيفاً على فريق توتنهام، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي ستقام على ملعب توتنهام في العاصمة البريطانية لندن.


ويسعى ليفربول بقيادمة مدربه الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز على توتنهام وعبور محطة صعبة في مشوار الفريق نحو التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.


في المقبل لن يكون توتنهام خصماً سهلاً أمام ليفربول، في ظل تواجد البرتغالي جوزيه مورينيو على رأس القيادة الفنية للفرق اللندني.


ويبحث فريق توتنهام عن تحقيق الفوز الغائب عن الفريق منذ مبارتين، بعد أن تعادل مع نوريتش سيتي وإنهزم أمام ساوثهامبتون في الجولتين الماضيتين، بالإضافة للتعادل مع ميدلسبرة في كأس الإتحاد الإنجليزي.


ويسعى توتنهام لإيقاف سلسلة إنتصارات الريدز في الدوري الإنجليزي، وإستغلال ذلك للصعود نحوو مراكز المقدمة في البريمييرليج.


ويتصدر ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة من 20 مباراة، بينما يتواجد توتنهام في المركز السادس برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.


موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول

تقام المباراة غداً السبت 11 يناير، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء 19:30 بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء 20:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وسوريا والعراق، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف 21:30 بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف 18:30 بتوقيت الجزائر وتونس، الخامسة والنصف 17:30 بتوقيت جرينتش.


وتذاع المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


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