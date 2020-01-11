عاجل.. البرلمان التونسي يرفض منح الثقة للحكومة

رفض البرلمان التونسي، الجمعة، منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، بعد أن صوت 134 نائبًا ضدها، بينما أيدها 71 نائبًا، وامتنع عن التصويت 3 نواب.



وحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن هذه الخطوة سوف تعطي الرئيس قيس سعيد دورا محوريا في تعيين مرشح جديد خلال أيام، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من جمود سياسي منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي.



كان الجملي قد شكل وزارة من مجموعة قال إنها الأفضل لتمرير إصلاحات مطلوبة بشدة بعد 9 سنوات من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، وأوضح في كلمته بالبرلمان قبل بدء التصويت، أن ونس تواجه وضعا ماليا ومعيشيا صعبا، وهو ما يدعو للتسريع بإجراء إصلاحات اقتصادية، والمواطنين التونسيين يشهدون اتساع دائرة الفقر والخوف على المستقبل.



وفي وقت سابق، رفض حزب قلب تونس، التشكيلة الحكومية التي اقترحها الجملي، ووصفها بـ "حكومة كفاءات النهضوية"، بينما أعلنت حركة النهضة تأييدها ودعمها لها، داعية في نفس الوقت إلى تعديل بعض الأسماء.