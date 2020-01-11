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إصابة 8 طلاب باشتباه تسمم في المدينة الجامعة ببني سويف

السبت 11/يناير/2020 - 12:58 ص
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مستشفى بني سويف الجامعي
مستشفى بني سويف الجامعي
احمد فتحي الدسوقي
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استقبلت مستشفى بني سويف الجامعي، مساء الجمعة، 8 طلاب يقيمون بالمدينة الجامعية، بشرق النيل، يعانون من أعراض اشتباه تسمم غذائي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا بإصابة طلاب بالمدينة الجامعية، بشرق النيل بأعرض اشتباه تسمم غذائي، ووجهت الغرفة سيارات الإسعاف إلى المدينة لنقل الطلاب إلى المستشفى.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف انتقلت للمدينة، ونقلت 8 طلاب إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي.

وصّرح مصدر بمستشفى بني سويف الجامعي، أن المستشفى استقبل 8 طلاب، مصابين باشتباه تسمم غذائي، هم: "محمد أ.ح" ١٩سنة، قنا، و"محمد ر.ع" ١٩ سنة، قنا، و"عبد الرحمن ص.ع" ١٩ سنة، أسوان، و"أحمد خ. ت" ١٩ سنة، قنا، و"خالد ع.ع" ١٩ سنة، قنا، و"محمد ع.م" ١٩ سنة، الأقصر، و"زياد ع.ز" ١٩ سنة، الأقصر، و"محمد أ.رط ١٩ سنة، مرسي مطروح.

وجار خضوع الطلاب للفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان على حالاتهم، وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأن الواقعة.
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