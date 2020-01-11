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أول قرار من قرار من كارتيرون بعد الفوز على زيسكو

السبت 11/يناير/2020 - 12:43 ص
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بوابة الفجر
رامي بشاي
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قام الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً السبت.

 
وحرص كارتيرون على راحة اللاعبين بعد الفوز على زيسكو الزامبي بهدفين نظيفين، والوصول إلى النقطة السابعة وتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى.


ويواجه فريق الزمالك نظيره الجونة يوم ١٥ يناير الجاري ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.
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