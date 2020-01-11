Advertisements
أول قرار من قرار من كارتيرون بعد الفوز على زيسكو
السبت 11/يناير/2020 - 12:43 ص
Advertisements
رامي بشاي
Advertisements
قام الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً السبت.
وحرص كارتيرون على راحة اللاعبين بعد الفوز على زيسكو الزامبي بهدفين نظيفين، والوصول إلى النقطة السابعة وتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى.
ويواجه فريق الزمالك نظيره الجونة يوم ١٥ يناير الجاري ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.
Advertisements