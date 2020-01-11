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شاهد.. الكشف لأول مرة عن موقف بطولي لـ إيهاب توفيق لإنقاذ والده قبل وفاته بدقائق (فيديو)
السبت 11/يناير/2020 - 12:45 ص
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حامد محمود
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أزاح حمادة عبد الرحمن، صديق الفنان إيهاب توفيق، النقاب لأول مرة عن موقف بطولي من الفنان إيهاب توفيق لإنقاذ والده من الموت قبل وفاته بدقائق، مشيرًا في البداية إلى أن الحريق اشتعل في الطابق الثاني للفيلا التي يقطنها الفنان ويعيش فيه والده.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "إيهاب توفيق ساكن في الطابق الثالث للفيلا، ولما شاف الحريقة حاول ينط من البلكونة للدور الثاني علشان النار كانت طالعة من الغرفة وما عرفش يخشها من جوه الفيلا".
وأوضح أن كل ما كان يهم إيهاب توفيق، وقتها فقط إنقاذ والده فقط، مشيرًا إلى أن جميع محاولاته باءت بالفشل، داعيًا من الله تعالى أن يرحم الفقيد وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وعرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للحادث، فيما أشار حمادة عبد الرحمن، إلى أن إيهاب توفيق يظهر خلالها وهو يجري لإنقاذ والده من الموت.
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