شاهد.. الكشف لأول مرة عن موقف بطولي لـ إيهاب توفيق لإنقاذ والده قبل وفاته بدقائق (فيديو)



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "إيهاب توفيق ساكن في الطابق الثالث للفيلا، ولما شاف الحريقة حاول ينط من البلكونة للدور الثاني علشان النار كانت طالعة من الغرفة وما عرفش يخشها من جوه الفيلا".





وأوضح أن كل ما كان يهم إيهاب توفيق، وقتها فقط إنقاذ والده فقط، مشيرًا إلى أن جميع محاولاته باءت بالفشل، داعيًا من الله تعالى أن يرحم الفقيد وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



