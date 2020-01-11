Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على حجم إصابة ساسي

السبت 11/يناير/2020 - 12:38 ص
Advertisements
ساسي
ساسي
أحمد السيد
Advertisements
تعرض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقطع في الحاجب أثر صدام عنيف مع لاعب زيسكو الزامبي، خلال مواجهة الفريقين اليوم على ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق بأن ساسي خضع لجراحة سريعة خلال المباراة، حيث قام طبيب الزمالك بخياطة الجرح بـ٤ غرز واللاعب استكمل اللقاء بشكل طبيعي.

ونجح الزمالك في الوصول إلى النقطة رقم ٧، بعد الفوز على زيسكو الزامبي بهدفين نظيفين، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى بشكل مؤقت.
Advertisements

أخبار تهمك

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 5 ساعات

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يوم

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 7 ساعات

هدف الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 10/01/2020 دوري أبطال افريقيا قناة مفتوحة

منذ حوالي 5 ساعات

هدف بن شرفي الأول| نتيجة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو| رابط ON SPORT HD

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر| Zamalek Zesco United live| رابط قناة الزمالك سبورت كورة لايف ماتش الزمالك HD

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 5 ساعات

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 5 ساعات

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

01:57 م

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status