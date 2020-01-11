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تعرف على حجم إصابة ساسي
السبت 11/يناير/2020 - 12:38 ص
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أحمد السيد
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تعرض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقطع في الحاجب أثر صدام عنيف مع لاعب زيسكو الزامبي، خلال مواجهة الفريقين اليوم على ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأكد مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق بأن ساسي خضع لجراحة سريعة خلال المباراة، حيث قام طبيب الزمالك بخياطة الجرح بـ٤ غرز واللاعب استكمل اللقاء بشكل طبيعي.
ونجح الزمالك في الوصول إلى النقطة رقم ٧، بعد الفوز على زيسكو الزامبي بهدفين نظيفين، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى بشكل مؤقت.
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