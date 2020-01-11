عاجل.. تفاصيل جديدة حول ملابسات وفاة والد إيهاب توفيق في حريق فيلته







وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن إيهاب حاول بشتى الطرق انقاذ والده من الموت، مشيرًا إلى أن والده لم يكن يقوى على الحركة وبحاجة لمساعدة في مثل هذه الظروف.





وأوضح أـن سبب الحريق دفاية "شمع" مشيرًا إلى أن كل شيء احترق خلال 10 دقائق فقط، لافتًا إلى أن والد الفنان إيهاب توفيق مات مختنقًا ولم تمسه النار إطلاقًا.









كشف حمادة عبد الرحمن، صديق الفنان إيهاب توفيق، عن تفاصيل جديدة في حادث وفاة والد الفنان في حريق فيلته.