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التشكيل المتوقع للأهلي أمام بلاتينيوم في دوري الأبطال

السبت 11/يناير/2020 - 12:05 ص
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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‫استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مضيفه بلاتينيوم بطل الزيمبابوي.‬

‫ويحل الأهلي في الثالثة عصر اليوم السبت ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري المجموعان لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‬

‫ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-‬

‫حراسة المرمى : محمد الشناوي‬
‫خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول‬

‫خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي‬

‫خط الهجوم : وليد أزارو.‬
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