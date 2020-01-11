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التشكيل المتوقع للأهلي أمام بلاتينيوم في دوري الأبطال
السبت 11/يناير/2020 - 12:05 ص
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علي نبوي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مضيفه بلاتينيوم بطل الزيمبابوي.
ويحل الأهلي في الثالثة عصر اليوم السبت ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري المجموعان لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي
خط الهجوم : وليد أزارو.
ويحل الأهلي في الثالثة عصر اليوم السبت ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري المجموعان لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي
خط الهجوم : وليد أزارو.
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