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ألمانيا تحث على وحدة الاتحاد الأوروبي في اجتماع أزمة الشرق الأوسط

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:58 م
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ترجمة - منة الشريف
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اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة في بروكسل بعد ظهر اليوم الجمعة، لحضور اجتماع طارئ نادر بعد الأيام الأخيرة من الاضطرابات في الشرق الأوسط وليبيا.

وجاءت المحادثات بعد أسبوع من مقتل الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية في العراق، مما أثار ردًا انتقاميًا من إيران وأثار مخاوف بشأن صراع شامل.

ةقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الخطر المباشر للحرب تم "تجنبه في الوقت الحالي"، ودعا إلى استراتيجية أوروبية موحدة لوقف أي تصعيد إضافي.

وقال، إن دول الاتحاد الأوروبي لعبت دورًا مهمًا في المساعدة على تهدئة الوضع، وأن الجهود يجب أن تستمر لمنع العراق من أن يصبح "ساحة حرب بين الولايات المتحدة وإيران" وتجنب النجاحات ضد تنظيم داعش المزعوم ذاتيًا.

وقال ماس، إن النهاية الحالية للحرب ضد داعش في العراق ستزعزع استقرار البلاد بشكل كبير وتخلق فرصًا جديدة لداعش"، مضيفًا أن هذا قد يعني المزيد من الهجمات في العراق و"أيضًا في أوروبا".

وقال، إن الأوروبيون استثمروا بكثافة في العراق فيما يتعلق بالسياسة الأمنية ولكن أيضا... بمساعدة إنسانية واستقرار وإعادة إعمار. يجب ألا يضيع هذا".

كما حذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الوزراء في بروكسل من أن داعش قد يعود: "نحن بحاجة إلى أن نفهم أن المعركة ضد داعش لم تنته"، في إشارة إلى المجموعة باسم بديل.

"التوترات بين الولايات المتحدة وإيران"

على الرغم من أن كل من واشنطن وطهران قد تراجعت عن تصعيد الصراع، إلا أن الاتحاد الأوروبي يريد أيضًا تجنب أزمة انتشار الأسلحة النووية على عتبة أبوابه، أكد وزراء خارجية الكتلة في بروكسل من جديد التزامهم بإنقاذ صفقة نووية مع إيران في عام 2015، ودعوا طهران إلى احترام شروط الاتفاقية.

وقال ماس إن الصفقة النووية الإيرانية لا تزال ذات صلة، على الرغم من قرار طهران الأخير بتجاهل حدود تخصيب اليورانيوم، وأن أوروبا لا تزال ترغب في أن يكون لاتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة.

وحث كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إيران على العودة إلى "الامتثال الكامل دون تأخير"، في حين قال ليناس لينكفيسيوس من ليتوانيا إنه بدون تغيير كبير، "سيكون من الصعب تصديق أن هذا الاتفاق يمكن أن يكون على قيد الحياة".

كما ناشد ماس إيران أيضا للتأكد من التحقيق الصحيح في تحطم طائرة الأوكرانية يوم الأربعاء بالقرب من طهران، قال مسؤولون إيرانيون إن الرحلة واجهت عطلًا تقنيًا، لكن عددًا من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، يقول إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى إسقاط صاروخ إيراني على الطائرة.
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الكلمات المفتاحية

مقتل سليماني ايران الولايات المتحدة المانيا الطائرة الاوكرانية الاتاد الاوروبي

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