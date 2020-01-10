رسميا.. الاتحاد السكندري يعلن ضم أنيس سالتو

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الفريق أتم التعاقد مع المهاجم الليبي أنيس سالتو من فريق النجم الساحلي التونسي.

وقال مصيلحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أنيس سالتو لاعب مميز وإضافة للفريق، كما أن طلعت يوسف دربه في أهلي طرابلس الليبي".

وأكمل : "سالتو لاعب دولي وهداف منتخب ليبي، وتعاقدنا معه لأن لدينا طموح لتقديم شئ جيد هذا الموسم لنادي الاتحاد السكندري".