Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسميا.. الاتحاد السكندري يعلن ضم أنيس سالتو

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:44 م
Advertisements
الاتحاد يتعاقد مع سالتو
الاتحاد يتعاقد مع سالتو
أحمد شاكر
Advertisements

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الفريق أتم التعاقد مع المهاجم الليبي أنيس سالتو من فريق النجم الساحلي التونسي.

 

وقال مصيلحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أنيس سالتو لاعب مميز وإضافة للفريق، كما أن طلعت يوسف دربه في أهلي طرابلس الليبي".

 

وأكمل : "سالتو لاعب دولي وهداف منتخب ليبي، وتعاقدنا معه لأن لدينا طموح لتقديم شئ جيد هذا الموسم لنادي الاتحاد السكندري".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة انيس سالتو الاهلي الاتحاد السكندري اخبار الرياضة

أخبار تهمك

هدف بن شرفي الأول| نتيجة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو| رابط ON SPORT HD

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر| Zamalek Zesco United live| رابط قناة الزمالك سبورت كورة لايف ماتش الزمالك HD

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

هدف الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 10/01/2020 دوري أبطال افريقيا قناة مفتوحة

منذ حوالي 5 ساعات

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يوم

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 5 ساعات

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 5 ساعات

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

01:57 م

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status