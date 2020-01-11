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تفاصيل برنامج زيارة البابا تواضروس الرعوية إلى إيبارشيات الصعيد

السبت 11/يناير/2020 - 06:55 ص
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البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
حازم رفعت
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يبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، زيارته الرعوية إلى  إيبارشيات الصعيد.

وتعد الزيارة هي الثانية من نوعها، حيث يبدأ جولته بالتحرك إلى مطرانية سوهاج، ويرأس قداسته صلاة الشكر بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، ثم يعقد لقاءًا مع الأباء مجمع كهنة إيبارشيات المحافظة، كما يعقد مساء اليوم، لقاء عشاء مع قيادات المحافظه داخل مطرانية سوهاج.

ومن المقرر أن يتوجة البابا، الأحد، إلى إيبارشية جرجا ليترأس القداس الإلهي من كاتدرائية القديسة العذراء مريم، ويقوم بتدشينها وتدشين المذبح والأيقونات وأواني المذبح بها.

وفي مساء اليوم ذاته يتوجة قداسته إلي إيبارشية البلينا ليفتتح كاتدرائية الأنبا مقار عقب تجديدها، ويلقي عظة بحضور الأنبا ويصا، مطران البلينا، ومجمع كهنة الإيبارشية، وعدد غفير من أقباط البلينا، ثم يتوجه مساء الإثنين المقبل، إلى كنيسة القديسين بطرس وبولس بمطرانية إخميم لإلقاء عظة على الشعب.

وفي صباح اليوم التالي الثلاثاء، يترأس قداسته القداس الإلهي وتدشين كنيسة بطما، وفى المساء اليوم ذاته، يلتقى مع رهبان دير العذراء مريم بالحووايش بإخميم.

وفى يوم الأربعاء يزور إيبارشيه طهطا، ويترأس صلاة القداس، والتدشين، وفى المساء يلتقي مع رهبان ديريالأنبا شنودة، والأنبا بشاي بسوهاج.
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