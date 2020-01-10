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أخبار الزمالك اليوم: ترتيب مجموعة الأبيض بدوري أبطال إفريقيا.. تحذير مرتضي منصور للجماهير.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:35 م
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أخبار الزمالك اليوم
أخبار الزمالك اليوم
حسام مجدي
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أخبار الزمالك اليوم الخميس: الفوز على زيسكو.. موعد مباراة الفريق القادمة.. تحذير من مرتضى منصور لكهربا

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يحقق الفوز على زيسكو بثنائية في دوري أبطال إفريقيا

استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي زيسكو يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب الزمالك في دوري أبطال إفريقيا عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي الزمالك إلى 7 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا ويستاوى في النقاط مع مازيمبي صاحب الصدارة بينما يقف رصيد نادي زيسكو عند نقطتين ليرجع إلى المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة.


أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

مرتضى منصور يحذر كهربا من جماهير الزمالك

حذر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق، والمنضم مؤخراً إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، من استفزاز جماهير الزمالك بتصريحاته الأخيرة.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "لن أسمح لكهربا باستفزاز جماهير الزمالك، وعليه أن يتوقف عن الحديث عن النادي وإلا لن يمر الأمر مرور الكرام".

حظوظ الزمالك للتأهل للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا

وضع نادي الزمالك قدما في الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا ولكنه لديه فرصتين فقط ليضمن تأهله بشكل رسمي للدور القادم من البطولة واولها هي الفوز على مازيمبي في المباراة القادمة بينهم بشرط تعثر أول أغسطس أمام مازيمبي في مباراة الغد سواء بالتعادل أو الخسارة.

ويوجد فرصة أخرى للزمالك في حالة تعرضه للهزيمة على يد مازيمبي في المباراة القادمة بينهم يستطيع أيضًا التأهل مباشرة لدور الثمانية بالبطولة القارية، بشرط خسارة أول أغسطس أمام مازيمبي غدًا وتعادله مع زيسكو في الجولة القادمة.

أخبار نادي الزمالك اليوم

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الجونة يوم الأربعاء القادم 15 يناير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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