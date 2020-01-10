مع تفاحة أدم.. بوستر جديد لفيلم "دماغ شيطان"

نشرت الشركة المنتجة لفيلم دماغ شيطان، فيلم أوف إيجيبت على صفحتها الرسمية، بوستر جديد للفيلم، مع تعليق "حينما يتحول العقل البشري لدماغ شيطان" المنتظر عرضه في دور العرض السينمائي ٢٢ من شهر يناير الجاري، ضمن موسم اجازة نصف العام.





ويقام العرض الخاص للفيلم، يوم الإثنين في التجمع الأول، بحضور كلا من رانيا يوسف و باسم سمرة،

ويذكر أن عرضه يتزامن مع عرض مجموعة من الافلام يوم وليلة، فلوس، الصندوق الاسود، لص بغداد.





يدور الفيلم في إطار درامي ممزوج ببعض الاثارة والتشويق، وذلك حول تعرض أسرة لحادث أليم، ومع تدنى المستوى العام، وحالة اليأس التى سيطرت على المصريين يدفعهم الأسرة للدخول في صراع كبير بين أفرادها.. ونري كيف يتم التعامل وأثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.



والجدير بالذكر، أن الفيلم بطولة باسم سمرة، رانيا يوسف، سلوى خطاب، عمرو عابد، وليد فواز، نادية فخري، علي شوقي، ياسر الزنكلونى، مى فخرى، وأشرف طلبة، والوجوه الجديدة فتحي صقر، كامل الشافعي، أسامة عبدالله، أحمد خالد، هندسة صوت وميكساج أبراهيم دسوقي، مهندس ديكور شادي عباس، ستايليست منى عبدالسلام، تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.

