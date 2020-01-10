البروفة الأولى لموكب نقل المومياوات الملكية من التحرير للفسطاط (صور)

حصلت بوابة الفجر الإلكترونية، على عدد من الصور التي تسجل أول بروفة لموكب نقل المومياوات الملكية، والتي يتم التجهيز لنقلها، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.



وأظهرت الصور عدد من السيارات المغطاة بماكتات بأشكال فرعونية، كما أظهرت عربات حربية فرعونية يجرها زوج من الخيول، وقد أجريت التجربة صباح اليوم الجمعة بحديقة المتحف المصري في التحرير.



يذكر أن وزارة السياحة والآثار تستعد لنقل 22 مومياء لملوك مصر القديمة من قاعة عرضها المؤقتة في المتحف المصري بالتحرير إلى قاعة عرضها الدائمة بالمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.



كما سيتم نقل 17 تابوتًا ملكيًا أيضًا بنفس الموكب، حيث سيتم عرضهم بنفس قاعة العرض الدائمة، فيما ستحتل مكان المومياوات الملكية في متحف التحرير، مومياوات كبار الكهنة.