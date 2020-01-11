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أديب يكشف تفاصيل لقائه مع "بن زايد" في مول دبي

السبت 11/يناير/2020 - 04:47 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه كان متواجد في دبي الأيام الماضي، وأثناء تواجد في مول دبي فوجىء بالشيخ محمد بن زايد يتجول في المول وسط الناس، معقبا: "حظي أشوفه".

وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، مقطع فيديو لجولة بن زايد، مشيرا إلى أن الشيخ محمد بن زايد كان يسير وسط الناس بدون حرس، ليؤكد لهم أن كل شيء آمن، وذلك بعد أن انتشرت مؤخرا أن هناك محاولات استهداف للإمارات.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنه توجه لتحيته وكان متواضعا للغاية، ومحبا لمصر، وتحدثوا سويا، واصفا الشيخ محمد بن زايد بـ رجل الدولة من الطراز الأول.
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