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"ضربه حتى الموت".. أب ينهي حياة ابنه بالشرقية

السبت 11/يناير/2020 - 12:15 ص
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس القبض مشرف نشاط بالتربية والتعليم بتهمة التسبب في وفاة ابنه بعد تعديه عليه بالضرب.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغا من "جمال. م"، مشرف نشاط، بمدرسة تابعة لإدارة بلبيس التعليمية، مقيم بقرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس، يفيد بوفاة ابنه البالغ من العمر 6 سنوات إثر سقوطه من مكان مرتفع.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب الشرقية، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وجود آثار كدمات وسحجات على جسد الطفل، وأن الأب تعدى على ابنه بالضرب ومنع عنه الطعام، ما أدى لوفاته وليس السقوط من مكان مرتفع كما أدعى الأب.

تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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