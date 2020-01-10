البورصة: شركة التجارى الدولى للسمسرة تتصدر قائمة شركات الوساطة المالية خلال تعاملات الأسبوع

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة، عن أن شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، تصدرت ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث إجمالي قيم التداولات في السوق.

وحققت شركة التجاري الدولي تداولات بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 31.8%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 921 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 17.8%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 383.1 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.4%، وفى المركز الرابع تأتى الشركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 301.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.8%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 286.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%.

وجاء فى المركز السادس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 213.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.1%، بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 195.1 مليون جنيه بنسبة 3.8%، وحل فى المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 192 مليون جنيه بنسبة 3.7%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 141.5 مليون جنيه، و 136.3 مليون جنيه جنيه، بنسبة 2.7%، 2.6% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.