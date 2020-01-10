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نجيب ساويرس: "مش بحب ترامب.. بس هايكسب الانتخابات"

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:13 م
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نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
هدى عبدالرازق
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أعرب المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عن سعادته بافتتاح حديقة "زد" بالشيخ زايد أمس، معقبا: "شفت هناك ألعاب نارية مشفتهاش في أي حتة في العالم".

وأشار "ساويرس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن يريد أن ينفذ مشروع "يبسط الناس"، لافتا إلى أنه يريد أن تكون مشروعاته سببا في سعادة الناس.

وأكد أن سوق العقارات في مصر جيد، حيث أن المعروض يساوي 10% من المطلوب، ولكن أسعار الخامات ستكون هى المشكلة، معلنا أنه سينفذ مشروع سكني جديد في منطقة التجمع الخامس.

وعن تغريدته الخاصة بأن ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم، عقب "ساويرس": "دي مجرد تمنيات وتوقعات، بس هيكسب غصب عني، وأنا مش بحبه".

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نجيب ساويرس توك شو آخبار مصر

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