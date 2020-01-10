Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات الزمالك.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:01 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
عبدالقادر عرابي
Advertisements
حقق فريق الزمالك فوزاً هاماً على ضيفه زيسكو يونايتد بطل زامبيا، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب السلام، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف الزمالك النجم المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، بفضل تمريرة زميله محمد أوناجم، فيما أضاف النجم مصطفى محمد هدف المباراة الثاني في الدقيقة 89 بمساعدة بن شرقي.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة السابعة بفضل هذا الفوز، متساوياً مع متصدر المجموعة مازيمبي الكونغولي الذي سيواجه أول أغسطس الأنجولي غداً السبت.

موعد مباراة الزمالك القادمة
ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الجونة في المباراة المقبلة، لحساب الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير.

وستقام المباراة في ستاد الجونة بمدينة الغردقة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة وسوريا والعراق والكويت والدوحة، السابعة بتوقيت الإمارات العربية، الرابعة بتوقيت تونس والجزائر، الثالثة بتوقيت جرينتش.

جدير بالذكر، أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، حققها من 6 إنتصارات وثلاث تعادلات وهزيمتين، حيث سجل 15 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الزمالك مواعيد مباريات الزمالك متي موعد مباراة الزمالك الزمالك

أخبار تهمك

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 6 ساعات

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 3 ساعات

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ ساعتين و 45 دقيقة

هدف الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 10/01/2020 دوري أبطال افريقيا قناة مفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر| Zamalek Zesco United live| رابط قناة الزمالك سبورت كورة لايف ماتش الزمالك HD

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ ساعة و 19 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 3 ساعات

هدف بن شرفي الأول| نتيجة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو| رابط ON SPORT HD

منذ ساعتين و 20 دقيقة

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

المسابقات تدرس تعديل موعد مباراة الأهلي بسبب برشلونة وليفربول

رسميا.. تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي

لجنة المسابقات تعلن جدول مباريات الجولتين 31 و32

اختراعات المسابقات.. الزمالك يواجه الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو

بعد قرار الجبلاية.. المواعيد الكاملة لمؤجلات الأهلي والزمالك في الدوري

ننشر موعد مباراة الزمالك والمقاصة بعد تعديله في كأس مصر والقنوات الناقلة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:12 م

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

02:23 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

01:57 م

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status