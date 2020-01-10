مواعيد مباريات الزمالك.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

حقق فريق الزمالك فوزاً هاماً على ضيفه زيسكو يونايتد بطل زامبيا، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب السلام، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وسجل هدف الزمالك النجم المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، بفضل تمريرة زميله محمد أوناجم، فيما أضاف النجم مصطفى محمد هدف المباراة الثاني في الدقيقة 89 بمساعدة بن شرقي.





ورفع الزمالك رصيده للنقطة السابعة بفضل هذا الفوز، متساوياً مع متصدر المجموعة مازيمبي الكونغولي الذي سيواجه أول أغسطس الأنجولي غداً السبت.





موعد مباراة الزمالك القادمة

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الجونة في المباراة المقبلة، لحساب الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير.





وستقام المباراة في ستاد الجونة بمدينة الغردقة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة وسوريا والعراق والكويت والدوحة، السابعة بتوقيت الإمارات العربية، الرابعة بتوقيت تونس والجزائر، الثالثة بتوقيت جرينتش.





جدير بالذكر، أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، حققها من 6 إنتصارات وثلاث تعادلات وهزيمتين، حيث سجل 15 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.