ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

حقق نادى الزمالك فوز كبير على ضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي اليوم فى اللقاء الذى أقيم على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، بهدفين دون رد، ليصعد الفريق الأبيض لصدارة المجموعة بالبطولة مناصفة مع مازيمبي .





وتقدم الزمالك فى الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول بهدف مغربي من صناعة اللاعب محمد أوناجم الذى قام بعرضية رائعة للاعب أشرف بن شرقي المغربي الأخر الذى إستقبل العرضية برأسية فى مرمي زيسكو، وإستمرت هجمات الزمالك حتى إستطاع مهاجم الفريق مصطفي محمد من تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 89 من صناعة أشرف بن شرقي.





وبهذه النتيجة أصبح الزمالك يمتلك 7 نقاط وهو تفس رصيد المتصدر مازيمبي الكونغولي بينما ظل زيسكو برصيد نقتطين.





ترتيب المجموعة بعد فوز الزمالك على زيسكو الزامبي:-





مازيمبي الكونغولي 7 نقاط

الزمالك 7 نقاط

زيسكو الزامبي نقتطين

بريميرو دى أوجستو الأنجولي نقتطين