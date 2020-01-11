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آخر كلماته "لا إله إلا الله".. موت داعية أثناء الخطبة

السبت 11/يناير/2020 - 05:58 ص
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الداعية محمود عبد اللطيف
الداعية محمود عبد اللطيف
منى فخر الدين
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أثارت وفاة الداعية الإسلامي محمود عبد اللطيف، المقيم بالكويت أثناء إلقائه خطبة بزفاف أحد الأشخاص جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركة فيديو وثق لحظة وفاته.

وشارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خطبة الداعية عن حقوق الزوج، وخلال خطبته قال الداعية لا اله إلا الله، ثم توقف عن الحديث، وهرع الحضور للاطمئنان عليه؛ ليكتشفوا أنه فارق الحياة، وكانت آخر كلماته لا إله إلا الله، ما اعتبره البعض من علامات حسن الخاتمة.

يظهر المقطع المتداول الشيخ محمود عبد اللطيف، وهو يخطب وسط لفيف من الناس، خطبة دينية عن مآثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيفية تعامله مع زوجاته، وعن سنن الزواج وفضله وحقوق الزوج والزوجة، ليختتم كلامه ب"لا إله إلا الله"، ليلفظ أنفاسه في الحال.

يُذكر أن أبا خطاب محمود عبد الباقي من قرية بلعا في طولكرم، فلسطيني الجنسية، ودرس الداعية الإسلامي محمود عبد الباقي الحقوق، وحصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة الكويت، وعمل في المجال الخيري.

ومن جانبهم، أشاد عدد من الدعاة من مختلف الدول الدول العربية بالداعية الإسلامي، وحرصه على العمل الخيري في الكويت والوطن العربي، لاسيما أنه من مؤسسي لجنة زكاة العثمان في الكويت منذ أكثر من 47 عامًا، والتي تُعتبر من أوائل لجان الزكاة في الوطن العربي.

وقال مغرد معلقًا على المقطع: "إن الداعية -رحمه الله- هو العم الطيب المبارك محمود عبد اللطيف عبد الباقي أبو خطاب فلسطيني، وهو مقيم في دولة الكويت الشقيقة منذ 50 عامًا، رحمه الله وتقبله في رحمه".
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الكلمات المفتاحية

وفاة الداعية محمود عبد اللطيف مواقع التواصل الاجتماعي لجنة زكاة العثمان خطبة دينية الكويت الداعية محمود عبد اللطيف

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