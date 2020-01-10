الزمالك يعبر زيسكو بثنائية ويقترب من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على ضيفه زيسكو الزامبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .





وباغت الزمالك مبكرا لمحاولة فرض سيطرته على مجريات اللعب وبدأ مهاجما الفريق الزامبي وعرضية من أوناجم شتتها الدفاع الزامبي .





ومن هجمة منظمة بدأها ساسي تصل لأوناجم في الجانب الأيمن مررها عرضية رائعة يحولها بن شرقي برأسية متقنة في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .





ويرد زيسكو بتسديدة بعيدة ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية بعدها عرضية ورأسية من اوتونوجا لكنها تعلو العارضة بعيدا عن الخطورة في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة .





ويخترق بن شرقي من الجانب الأيسر وسدد كرة قوية تصدى لها حارس المرمى بنجاح بعد ضغط من لاعبي زيسكو بعدها تصطدم الكرة في وجه مصطفى محمد ويتوقف اللعب للاطمئنان عليه .





وهجمة جديدة للزمالك وعرضية من الجانب الأيمن عن طريق حازم إمام أخرجها دفاع زيسكو الى خارج الملعب تصبح ركنية للزمالك في الدقيقة 15 تنفذ عرضية يحولها محمود علاء برأسية لتصل لأوباما لكنه يسددها خارج الملعب يعقبها محاولة بتسديدة قوية من طارق حامد لكنها بجوار القائم .





وتمريرة من أوناجم إلى حازم إمام المنطلق من الخلف إلى الأمام ليرسلها عرضية شتتها دفاع زيسكو بنجاح بعدها تهدأ المباراة قليلا ويحصل أوناجم على ركلة حرة على حدود المنطقة لكنها مرت بدون خطورة .





ويمرر ساسي كرة عرضية يحاول عليها محمود علاء برأسية لكن دفاع زيسكو يبعدها بعدها عرضية مجددا من أوناجم تمر بعيدا عن المرمى في الدقيقة 22 من عمر المباراة .





وينحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة من جانب الفريقين وسط تأمين دفاعي من زيسكو والاعتماد على المرتدات فيما استمرت المحاولات البيضاء من الجانب الأيمن عن طريق إمام وأوناجم ومن هجمة منظمة يحتسب الحكم تسلل على مصطفى محمد في الدقيقة 28 من عمر المباراة .





وتستمر محاولات الزمالك لتعزيز النتيجة ويمرر أوباما كرة بينية رائعة لبن شرقي داخل المنطقة في الجانب الأيسر وحاول الأخير مراوغة أكثر من لاعب لكن دفاع زيسكو يقطع الكرة ويبعدها عن منطقة الخطورة في الدقيقة 32 من عمر المباراة .





ويسقط ساسي على أرض الملعب بعد تدخل قوي من لاعب زيسكو ويتعرض لإصابة في الحاجب لكنه يستأنف اللعب من جديد بعد خروجه للملعب والاطمئنان عليه .





ويرد الفريق الزامبي بعرضية من الجانب الأيمن ويتصدى لها أبوجبل ويتوقف اللعب بعدها مجددا للاطمئنان على أبوجبل قبل استئناف اللعب من جديد .





وتمر الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر الشوط بدون خطورة وسط محاولات من زيسكو للهجوم وبناء الهجمات بالتمريرات القصيرة لكن بدون خطورة على مرمى أبوجبل الذي تصدى لكرة عرضية من الجانب الأيمن للفريق الزامبي .. فيما استمرت محاولات الزمالك عن طريق أوناجم وبن شرقي لكنها لم ترتق لمرحلة الخطورة .





ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع ويرسل حازم إمام عرضية من الجانب الأيمن شتتها الدفاع الزامبي لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .





وفي الشوط الثاني بدأ الفريق بنفس تشكيلته الأساسية واستمرت المحاولات المستمرة لتعزيز النتيجة وحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة نفذها أوناجم عرضية متقنة ارتقى عليها مصطفى محمد برأسية قوية لكنها مرت بعيدا عن المرمى .





ويحصل حازم إمام على ركلة حرة في وسط الملعب بعدها يحاول الزمالك المرور ويحصل على ركنية ينفذها أوناجم عرضية يبعدها الدفاع الزامبي بعيدا عن المنطقة .





وتستمر سيطرة الزمالك على مجريات اللعب ويحصل طارق حامد على ركلة حرة بوسط الملعب بعدها يستمر ضغط الزمالك من الجانبين وعرضية من بن شرقي حاول عليها مصطفى محمد لكن بدون خطورة في الدقيقة 54 من عمر المباراة .





ويسقط محمد عبدالشافي على أرض الملعب بعد كرة مشتركة لكنه يعود لاستئناف اللعب من جديد وتستمر السيطرة الزملكاوية وتسديدة قوية عن طريق أوناجم يتصدى لها حارس زيسكو ثم يشتتها الدفاع إلى خارج الملعب قبل أن يتابعها مصطفى محمد .





ويدفع الجهاز الفني بأحمد سيد “زيزو” بدلا من أوباما في الدقيقة 63 وذلك لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة .





ويحاول اوناجم من جديد باختراق مميز من يمين منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من فرجاني ساسي، وسدد كرة بالقدم اليسرى تصدى لها حارس زيسكو بنجاح.





بعدها يستمر نشاط الجانب الأيمن وعرضية من حازم إمام داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى محمد برأسية قوية مرت على يمين حارس زيسكو الى خارج الملعب في الدقيقة 67 من عمر المباراة .





ويحاول مصطفى محمد بتسديدة أرضية من مسافة بعيدة تخرج خارج الملعب إلى ركنية لصالح الزمالك ينفذها بنشرقي داخل منطقة الجزاء لكن الحكم يحتسب خطأ لصالح حارس زيسكو ضد محمود علاء في الدقيقة 72 من عمر المباراة .





وهجمة جديدة للزمالك بعد دربكة دفاعية لزيسكو وتسديدة من أحمد سيد زيزو تخرج بعيدة عن مرمى زيسكو الى خارج الملعب .





ويدفع الجهاز الفني بمصطفى فتحي بدلا من محمد أوناجم في الدقيقة 76 لزيادة النشاط الهجومي للفريق بحثا عن تعزيز النتيجة .





ويبادل الفريق الزامبي الهجمات مع الزمالك ولكن بدون خطورة على مرمى أبوجبل ويحاول ساسي وأوباما فتح جبهة من وسط الملعب إلا أن الدفاع الزامبي يحول دون ذلك .





ويسدد بن شرقي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تخرج على يمين حارس المرمى الذي تصدى لها بأطراف أصابعه لكن الحكم يشير بإحتساب ضربة مرمى .





وفرصة جديدة للزمالك في الدقيقة 82 بعد عرضية من زيزو لمصطفى فتحي يقابلها برأسه لكن مدافع زيسكو يتصدى للكرة لينقذ مرماه من هدف محقق .





ومن جديد فرصة للزمالك بإنطلاقة من الجانب الأيمن وتمريرة من مصطفى فتحي لحازم إمام يرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها مصطفى محمد بضربة رأس تمر من أمام المرمى ثم يشتتها دفاع زيسكو الذي يرد بهجمة وتسديدة على يمين أبوجبل لكنها تمر بجوار القائم .









وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني بالمجموعة خلف مازيمبي الكونغولي والذي سيستضيف أول أغسطس غدا في إطار منافسات نفس الجولة بالمجموعة الأولى .



