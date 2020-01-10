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بعد زيارة بوتين لسوريا.. أديب: "الأسد كان بيتفرج على بلاده فيديو"

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:57 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا للقاء نظيره السوري بشار الأسد، موضحا أن بوتين تواجد في القيادة العسكرية للقوات السورية.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه كان يجلس بجوار الأسد وزير الدفاع الروسي، بينما وزير الدفاع السوري كان جالسا في الخلف، مضيفا: "الروس كانوا بيشرحوا للرئيس السوري هما بيعملوا إيه ببلده".

وأضاف الإعلامي: "بشار الأسد كان بيتفرج على بلاده فيديو"، متسائلا: "أين الدولة؟"، معقبا: "بدل ما الرئيس السوري يعزم بوتين على العشاء.. لا دخله مركز القيادة".
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الكلمات المفتاحية

عمرو أديب سوريا بشار الأسد

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