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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة 10 1 2020.. الهلال يقترب من النصر

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:56 م
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النصر
النصر
أميرة فطيم
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بدأت مواجهات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020، بثلاث مباريات مثيرة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب مواجهات اليوم:-

النصر ضد الاتحاد

تعادل الفريق الأول للكرة بنادي النصر مع نظيره الاتحاد، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح بيتروس ماثيوس أول أهدف اللقاء لصالح النصر السعودي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتحاد عند الدقيقة 47.

وأدرك روماريو ريكاردو دا سيلفا هدف التعادل للاتحاد، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى النصر عند الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة يواصل النصر احتلاله صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 14 في المركز الثالث عشر.

التعاون ضد الفتح

حقق التعاون فوزاً ثمينا على ضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأحرز سيدريك أميسي أول أهداف التعاون عند الدقيقة 21، قبل أن يدرك الفتح علي الزقعان هدف التعادل عند الدقيقة 37.

وسجل أميسي هدف التقدم لصالح التعاون عند الدقيقة 4+90.

الشباب ضد الحزم

فاز الفريق الأول للكرة بنادي الشباب على مضيفه الحزم بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأحرز السنغالي ماكيتي ديوب هدف المباراة الوحيد لصالح الشباب عند الدقيقة ٥٦،

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:-

1-النصر برصيد 30 نقطة

2- الهلال برصيد 27 نقطة

3- التعاون برصيد 24 نقطة

4- الوحدة برصيد 23 نقطة

5- الأهلي برصيد 23 نقطة

6- أبها برصيد 23 نقطة

7- الرائد برصيد 23 نقطة

8- الشباب برصيد 21 نقطة

9- الفيصلي برصيد 20 نقطة

10- الاتفاق برصيد 16 نقاط

11- الفيحاء برصيد 16 نقاط

12- الحزم برصيد 15 نقاط

13- الاتحاد برصيد 14 نقاط

14- الفتح برصيد 9 نقاط

15- العدالة برصيد 8 نقاط

16- ضمك برصيد 7 نقاط
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كيتي ترتيب الدوري السعودي الهلال النصر ضد الاتحاد النصر الاهلي الأهلي

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