أسعار الذهب العالمية تخسر أعلى مستويتها في سبع سنوات

ارتفع الذهب يوم الجمعة، مدعوما ببيانات مخيبة للتوقعات للوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، لكن تراجع التوترات في الشرق الأوسط الذي عزز الإقبال على الأصول المرتفعة المخاطر يكبح مكاسب المعدن الأصفر.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية تباطؤ نمو الوظائف بأكثر من المتوقع في ديسمبر.

و ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1555.68 دولار للأوقية، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1556.70 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب حتى الآن نحو4% من أعلى مستوى في سبع سنوات عند 1610.90 دولار، والذي بلغته يوم الأربعاء مع انحسار التوترات بشأن نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وبلغت الأسهم العالمية أيضا مستويات قياسية مرتفعة، مدفوعة بتبدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

كان مجلس النواب الأمريكي أقر يوم الخميس قرارا لمنع ترامب من أخذ مزيد من الإجراءات العسكرية بحق إيران.





وتعرض المعدن النفيس، وهو من أصول الملاذ الآمن، لمزيد من الضغوط جراء ارتفاع الدولار الذي يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في شهرين.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2117.32 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 2149.50 دولار في الجلسة السابقة بفعل قيود على المعروض. ويتجه المعدن لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ منتصف يونيو حزيران، بصعوده نحو سبعة بالمئة حتى الآن.

وتقدمت الفضة 1.1 بالمئة إلى 18.09 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 977.04 دولار.