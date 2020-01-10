دنيا سمير غانم تغازل جمهور بإطلالة شتوية بسيطة



وجاءت التعليقات المعجبة بالإطلالة كالتالي"جميلة ورقيقة حبيبتي"، "اية الحلاوة دة"،"حلوة اوووي"، "اية العسل دة"،"حلو جدا أنت قمر جدا وفنانة حلوة جدا انا بحبك جدا ومتابع كل اعمالك الفنية".



تعد دنيا سمير غانم من الممثلات التي دخلت الفن في سن مبكر، كمان أنها من عائلة فنية ، وقدمت خلال مسيرتها الفنية عدد من الأدوار والأعمال التي ارتبط بها الجمهور مثل شخصية "هدية" في مسلسل" الكبير"، وشخصية لهفة في مسلسل"لهفة" التي قدمتها أخرى في مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" في رمضان الماضي.



وعلى مستوى السينما قدمت "دنيا"عدد من الأفلام الناجحة منها"الفرح"،"اكس لارج"،"لف ودوران".



غازلت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بإطلالة شتوية بسيطة، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".ظهرت "دنيا" في إطلالتها البسيطة ببلوفر ابيض واسود وبنطلون جينز ومكياج بسيط، وكانت الأطلال طبيعية للغاية وهذا ما أثار إعجاب متابعيها.