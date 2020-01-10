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محكمة أمريكية تؤيد إبطال دعاوى قضائية بسبب رحلة ماليزيا الجوية المفقودة

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:51 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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أيدت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الجمعة، قرار المحكمة الابتدائية برفض الدعوى القضائية على مستوى البلاد بشأن اختفاء رحلة الخطوط الجوية الماليزية "MH370"، التي سعت فيها عائلات الضحايا إلى تحميل شركة النقل وشركة التأمين "أليانز إس إي" و"بوينج كو" المسؤولية عن الكارثة، التي لم يتم تفسيرها بعد.

وأكدت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن الحكم الصادر في نوفمبر 2018، من قاضي المحكمة الأمريكية كيتانجي براون جاكسون، والذي خلص إلى أن 40 دعوى قضائية تتعلق بالقتل غير المشروع والمسؤولية عن المنتجات "لا تنتمي إلى الولايات المتحدة".

وقالت القاضية نيومي راو، وهي تكتب للجنة الإجماع، إنه رغم أن المحكمة "لديها تعاطف كبير مع ضحايا هذه المأساة وعائلاتهم"، فإنها لم تجد أي سبب لإلغاء القرار، وكتبت قائلة، نستنتج أن محكمة المقاطعة لم تستغل بوضوح سلطتها التقديرية في رفض دعاوى الاستئناف.

وذكر جاكسون: أن القضية تخص ماليزيا، التي لديها "اهتمام كبير" و"رابطة جوهرية" لاختفاء رحلة MH370 في 8 مارس 2014، وهي طائرة بوينج 777، متجهة إلى بكين من كوالالمبور على متنها 239 شخصًا.

كما يعد هذا القرار بمثابة انتكاسة جديدة للمدعين من الولايات المتحدة وأستراليا والصين والهند وماليزيا، الذين مثلوا أكثر من 100 راكب من طراز MH370، بما في ذلك من اليابان.

ويُعتقد أن الطائرة تحطمت في جنوب المحيط الهندي بعد انحرافها عن مسارها البعيد، ولكن لم يتم العثور على بقايا أو قطع كبيرة من الحطام.

ولا يزال اختفاء رحلة MH370 أحد أكبر أسرار الطيران في العالم، حيث خلص تقرير ماليزي إلى أن فريق التحقيق التابع له كان "غير قادر على تحديد السبب الحقيقي لاختفاء MH370"، وكان التداخل أو الخطأ البشري على الأرجح سبب اختفاء الطائرة من عطل الطائرة أو النظام.

وأقام المدعون دعوى بموجب اتفاقية مونتريال والمعاهدة الدولية، التي تنظم حوادث النقل الجوي وقوانين الولايات المتحدة المختلفة.

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الكلمات المفتاحية

محكمة الاستئناف الأمريكية ماليزيا دعوي قضائية الولايات المتحدة الخطوط الجوية الماليزية MH370

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