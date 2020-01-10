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مهندس مصري: مشروع الجلالة أهم وأخطر الإنشاءات الهندسية (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:49 م
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المهندس مجدي إبراهيم
المهندس مجدي إبراهيم
أمنية فوزي
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أطلق المهندس مجدي إبراهيم، مهندس تنفيذ أعمال الطرق بالجلالة، على الإنشاءات الهندسية التي تمت في مشروع الجلالة لفظ "معجزة الجلالة".

وأضاف "إبراهيم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن ما حدث في الجلالة يحتاج إلى حلقات عديدة للتعبير عنه.

وأكد مهندس تنفيذ أعمال الطرق بالجلالة، أن مشروع الجلالة واحد من أهم وأخطر الإنشاءات الهندسية التي تمت في مصر، متابعًا: "مهما اتكلمنا عنها مش هنقدر نوفيها حقها، نحن طوعنا الجبل لخدمة مشروع الجلالة".
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الكلمات المفتاحية

مشروع الجلالة توك شو المهندس مجدي إبراهيم

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