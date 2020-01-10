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شريف رمزي أبرز الحاضرين حفل زفاف محمود العسيلي

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:35 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان شريف رمزي على حضور حفل زفاف الفنان محمود العسيلي، وقام بمشاركة محبيها صور من مراسم الاحتفال،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر شريف صورتين له، ظهر في الصور وهو برفقة الفنان محمود العسيلي، وعلق على الصور قائلاً :" الف مليون مبروك لحبيبي محمود العسيلي علي الجواز، و ربنا يكتبلك حياة جميلة و سعيدة انت و عروستك إن شاء الله".

يُشار أن محمود العسيلي عقد قرانه يوم الثلاثاء الماضي على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وذلك بمدينة الأسكندرية مسقط رأس زوجته .

وفي سياق آخر طرح محمود العسيلي منذ أيام قليلة أغنية "تمثيلية" وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هدايه.
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