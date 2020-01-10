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رد فعل عنيف من جماهير الزمالك ضد كهربا
الجمعة 10/يناير/2020 - 10:47 م
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رامي بشاي
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قامت جماهير نادي
الزمالك الموجودة في مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام بالهجوم على محمود عبد المنعم
كهربا لاعب فريق الأهلي
وشنت الجماهير
هجوم شديد على كهربا بعد انتقاله من أفيس البرتغالي إلى الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات
الشتوية الجارية.
يذكر أن مجلس إدارة
نادي الزمالك كان قد تقدم في وقت سابق بشكوى للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد محمود عبد
المنعم كهربا، بسبب هروبه إلى البرتغال بالرغم من ارتباطه بعقد مع النادي الأبيض.
ويتقدم
الزمالك على زيسكو يونايتد بهدف دون رد جاء من توقيع المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة
الرابعة من بداية اللقاء الذي يجمعهما على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة
من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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