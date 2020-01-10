عمرو أديب: أردوغان أرسل 35 جنديا لليبيا مات منهم 3



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك مسئول تركي تحدث عن إمكانية قيام علاقات جيدة مع مصر، منوها بأنه لأول مرة يتحدث الأتراك عن علاقات مع مصر، معقبا: "أول مرة من وأنا بشورت أسمع مسئول تركي بيتكلم عن علاقات جيدة مع مصر".



وأضاف الإعلامي، أن الإدارة المصرية تتابع الوضع بشكل جيد، ومؤثر، مشيدا بزيارة سامح شكري وزير الخارجية إلى الجزائر، منوها بأن الوضع يتغير حولنا.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أرسل 35 جنديًا تركيًا إلى ليبيا، وتوفى منهم 3 جنود، منوها بأن أردوغان يروج أن تدخلهم في ليبيا لوقف الدماء.