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شريهان أبو الحسن تهنيء محمود العسيلي بزفافه (صورة)

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:34 م
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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هنأت الإعلامية شريهان أبو الحسن، على زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، المقام أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، اليوم الجمعة.

ونشرت شريهان أبو الحسن، صورة تجمعها بالعروسية وزوجها الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت "أبو الحسن" معلقة على الصورة قائلة: "مبررروك عسيلي ربنا يسعدكوا".

ونالت الصورة إعجاب الجمهور المتابع لها مع عدد كبير من التعليقات مقدمين التهنئة للعروسين، ومتمنين لهم السعادة والتوفيق.

وشهد حفل زفاف محمود العسيلي، وأمنية عبد المنعم، حضور عدد من أصدقاء العروسين، ونجوم الفن والمجتمع، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور للعروسين وظهرت العروس بفستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأوف الوايت وذي أكمام مكشوفة.

تزينت ببعض المجوهرات الألماسية، وانتعلت حذاء ذا كعب عالي، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة منسدل على ظهرها، ووضعت مكياجًا من الألوان الترابية.


وكشف الفنان محمود العسيلي، منذ أيام قليلة عن صور من عقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، والذي أقيم في مدينة الأسكندرية.

وعلق على الصور الذي قام بنشرها قائلًا: "تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهاردة، الليلة واخيرا فرحة، أغاني عملتها من اول ما ابتديت لغاية النهاردة بنتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت باحلم إني أعيشها وفعلا حاولت في تجربتين جواز إني أشوف الحياة اللي أنا باحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين منجحوش".
شريهان أبو الحسن تهنيء محمود العسيلي بزفافه (صورة)
شريهان أبو الحسن تهنيء محمود العسيلي بزفافه (صورة)
شريهان أبو الحسن تهنيء محمود العسيلي بزفافه (صورة)
شريهان أبو الحسن تهنيء محمود العسيلي بزفافه (صورة)
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