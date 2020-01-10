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شركات النفط الأمريكية تواصل خفض عدد حفارات التنقيب عن النفط رغم التوترات السياسية

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:42 م
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اسعار النفط
اسعار النفط
رويترز
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خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثالث على التوالي في الوقت الذي يواصل فيه المنتجون تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة للعام الثاني على التوالي في 2020.

وهذا الانخفاض يأتى في ظل توترات سياسية بالشرق الأوسط دفعت بأسعار النفط للارتفاع قبل أن تعاود الرجوع  خلال تداولات اليوم.


وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر خفضت عدد الحفارات النفطية بمقدار 11 حفارا في الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير كانون الثاني، في أكبر تراجع منذ أكتوبر تشرين الأول، ليصل إجمالي عددها إلى 659 حفارا وهو أقل عدد منذ مارس 2017.

كان عدد الحفارات العاملة 873 في ذات الأسبوع قبل عام.

وفي 2019، تراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بواقع 208 حفارات مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع سعى المساهمين إلى عوائد أفضل في ظل وضع تنخفض فيه أسعار الطاقة.

وعلى الرغم من تراجع عدد الحفارات التي تحفر آبارا جديدة في العام الماضي، واصل إنتاج الولايات المتحدة النفطي الارتفاع لأسباب من بينها أن إنتاجية الحفارات المتبقية- كمية النفط التي تنتجها الآبار الجديدة لكل منصة- زادت إلى مستويات قياسية في معظم الأحواض الصخرية الكبيرة.


لكن وتيرة نمو الإنتاج تتباطأ.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى 12.3 مليون برميل يوميا في 2019، وأن يزيد إلى 13.2 مليون برميل يوميا في 2020 من المستوى القياسي البالغ عشرة ملايين برميل يوميا في 2018.

ومنذ بداية العام، بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة في المتوسط 789. وتنتج معظم منصات الحفر النفط والغاز.

 

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