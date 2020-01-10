"المرور" يعلن ضبط 3215 مركبة مخالفة لقواعد الانتظار بأماكن ذوي الإعاقة





ضبط المرور السعودي، اليوم الجمعة، 3215 مركبة خالف أصحابها قواعد الانتظار بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.





وقال المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": ضبطت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، 3215 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن غير المخصصة لهم.





وأفاد المرور، بأن تلك الضبطيات، جاءت ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.





كما طلب المرور السعودي، بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة بنظام المرور.





الإدارة العامة للمرور السعودي

إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إدارياً ومالياً بمديرية الأمن العام السعودية، وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية.





كانت مهمة تنظيم قطاع المرور في السعودية أحد مهام الشرطة السعودية، للمرور يتبع جهاز الشرطة، ويقوم بمهمات تنظيم حركة السير، وتحصيل المخالفات والتحقيق في حوادث المرور، وصدر أول نظام للمرور عام 1345هـ باسم ( قانون السيارات).





تم إنشاء الإدارة العامة للمرور في عام 1381هـ، وأعيد تشكيلها عام 1387هـ وحددت اختصاصها وواجباتها، وأصبحت إدارة عامة تتبع مديرية الأمن العام، لها ميزانيتها الخاصة والتي أدرجت فيها احتياجاتها من مشروعات وخطط لازمة لتنظيم حركة المرور.



