مدرب الاتحاد: التعادل أمام النصر نتيجة عادلة.. وسندعم الفريق بصفقات مميزة

قال الهولندي تين كات المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة فريقه اليوم أمام النصر في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.



وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"النتيجة كانت عادلة للفريقين، تناصفنا مع ⁧‫النصر‬⁩ أفضلية المباراة، استحوذنا على مجريات الشوط الأول وهم حضروا في الشوط الثاني".



وتابع :"نمر في مرحلة مستويات متصاعدة ولم نوفق في استغلال الفرص المتاحة لنا، واكتفينا بهدف".



وواصل :"نحن في مرحلة بناء للفريق لنصل إلى أفضل مستوى، جودة الفريق في تحسن، وسنجلب لاعبين جدد في الفترة الشتوية".



وأوضح :"سبب غياب بروجيوفيتش، عانى من إنفلونزا أثناء مغادرته إلى بلاده، تأخر بسببها عن التمارين".



وزاد :"وضعنا في سلم الترتيب يجعلنا نشعر أن جميع العوامل سلبية، ونحاول الخروج من هذه السلبية من خلال تحسين الجو العام".



وأردف :"فخور بما يقدمه الشنقيطي، هو لاعب بجودة عالية ولعب بثقة كبيرة".



وأتم حديثه :"لدينا لاعبين شباب في الفريق سيمنحون الفرصة بشكل تدريجي".