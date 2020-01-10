تبحث شركة "العدل جروب" عن وجوه جديدة لمسلسل "ذهب عيرة"

صرحت شركة" العدل جروب" للإنتاج الفني، عن بدء تجارب أداء التمثيل لمسلسل" دهب عيرة"، بطولة يسرا، وإخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل .



وسوف تتم تجارب التمثيل بداية من يوم الأحد 12 يناير إلي يوم الخميس 16 يناير، ويكون أول يومان للفنانين النقابيين وطلبة معهد فنون مسرحية،والاطفال سوف يكون من سن 12:17 سنة .



ويكون اسم المسلسل"ذهب عيرة" هو اسم مؤقت، وسوف يعرض في السباق الرمضانى المقبل سنة 2020 .



يذكر أن آخر أعمال شركة العدل جروب، استعدادها لإنتاج مسلسل"النصابين" من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفي درويش، محمود الشرقاوي، إخراج كاملة أبو ذكري، تأليف أحمد وائل .



ويشار أن شركة العدل جروب، شاركت في إنتاج فيلم"بطل عادي" لبطولة محمد رمضان، إخراج محمد جمال العدل، تأليف مدحت العدل .