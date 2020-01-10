Advertisements
Advertisements
Advertisements

تبحث شركة "العدل جروب" عن وجوه جديدة لمسلسل "ذهب عيرة"

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:07 م
Advertisements
العدل جروب
العدل جروب
رباب مصطفي
Advertisements
صرحت شركة" العدل جروب" للإنتاج الفني، عن بدء تجارب أداء التمثيل لمسلسل" دهب عيرة"، بطولة يسرا، وإخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل .

وسوف تتم تجارب التمثيل بداية من يوم الأحد 12 يناير إلي يوم الخميس 16 يناير، ويكون أول يومان للفنانين النقابيين وطلبة معهد فنون مسرحية،والاطفال سوف يكون من سن 12:17 سنة .

ويكون اسم المسلسل"ذهب عيرة" هو اسم مؤقت، وسوف يعرض في السباق الرمضانى المقبل سنة 2020 .

يذكر أن آخر أعمال شركة العدل جروب، استعدادها لإنتاج مسلسل"النصابين" من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفي درويش، محمود الشرقاوي، إخراج كاملة أبو ذكري، تأليف أحمد وائل .

ويشار أن شركة العدل جروب، شاركت في إنتاج فيلم"بطل عادي" لبطولة محمد رمضان، إخراج محمد جمال العدل، تأليف مدحت العدل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسلات جديدة مسلسلات فنانين افلام جديدة افلام اكشن افلام 2020 اخبار الفن

أخبار تهمك

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 3 ساعات

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر| Zamalek Zesco United live| رابط قناة الزمالك سبورت كورة لايف ماتش الزمالك HD

منذ ساعتين و 52 دقيقة

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

منذ حوالي 3 ساعات

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 3 ساعات

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 3 ساعات

هدف الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 10/01/2020 دوري أبطال افريقيا قناة مفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

هدف بن شرفي الأول| نتيجة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو| رابط ON SPORT HD

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

نيللي كريم تشارك متابعيها بصورة بدون مكياج

هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" للنجمة يسرا

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

كاملة أبو ذكري تستعد لـ"النصابين" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين يناير المقبل

عاصفة نشاط فني.. هؤلاء النجوم يعلنون عن جديدهم

يسرا تبدأ تصوير "دهب عيرة" يناير المقبل

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:12 م

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

02:23 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

01:57 م

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status