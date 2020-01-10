حمادة بركات لـ الفجر الفني: لم أتوقع رد فعل الجمهور على الأخ الكبير.. والتمثيل مهنة قاسية ولكن أعشقها (حوار)

سعيد بمشاركتي في الأخ الكبير وردود الأفعال فاجأتني



أتعاون مع المطرب هيثم شاكر في مسلسله الرمضاني 2020



محمد رمضان ناجح والجمهور يحب أغانيه



أعشق التمثيل ولكن المهنة قاسية



أتوقع عودة لقاء سويدان إلى التمثيل





فنان متعدد المواهب، استطاع أن يرسم لنفسه طريق محدد وسار فيه حتى تميز ودخل قلوب جماهيره، وتنوعت أدواره مابين الكوميدي اللايت والدرامي والرومانسي وغيرها من الشخصيات التي رسخت اسمه داخل أذهان وقلوب محبيه، حديثنا عن الفنان حمادة بركات.



وكان لـ" الفجر الفني" هذا الحوار مع حمادة بركات والذي فتح قلبه لنا وتحدث عن أمور كثيرة وكشف لنا مفاجآت عن أعماله القادمة، وإلى نص الحوار.



في البداية، تهانينا لك على مشاركتك في مسلسل الأخ الكبير، حدثنا عن تجربتك في العمل ومن رشحك لهذا الدور؟



تم ترشيحي من خلال المنتج الفني محمود كمال والمؤلف أحمد عبد الفتاح، والذي تعاونت معه من قبل من خلال فيلم باباراتزي بطولة رامي عياش وإخراج سعد هنداوي، وأيضًا تعاونا معًا في الصفعة وهو من إخراج مجدي أبو عميرة، وأما عن الفنان محمد رجب فهذه ليست التجربة الأولى بيننا، بل عملنا معًا قبل ذلك.



وأشارك في الأخ الكبير بشخصية المقدم هاني الناظر، وهو ضابط مباحث يقوم بمهنته على أكمل وجه ويلقي القبض على حربي الذي يجسده محمد رجب، ويهرب منه وتتوالي الأحداث خلال العمل، وشخصية الضابط هنا تختلف عن أي ضابط آخر، لأنه عندما شعر بأن حربي مظلوم سيظل معه ويسانده حتى يخرج من محنته.



كيف كانت الكواليس مع محمد رجب وباقي أبطال المسلسل؟



هذه هي تجربتي الأولى مع المخرج إسماعيل فاروق، وكواليس العمل معه أكثر من رائعة، ويخلق أجواء مميزة مابين الجد والصرامة والمتعة والروح الحلوة، كما أن العمل مع محمد رجب لطيف للغاية لأنه شخص لطيف وبسيط ورائع وكما ذكرت أننا تعاونا معا من قبل، فهو فنان يذاكر المشهد ويدرسه جيدًا قبل التصوير وهذا ماينتج عنه عمل بأداء طبيعي وغير متصنع.



كيف وجدت رد فعل الجمهور على الشخصية التي تقدمها؟



بالرغم من أن العمل لم يمر عليه سوى 4 حلقات إلا أن ردود الأفعال فاجأتني ولم أكن أتوقعها فالمسلسل لفت انتباه الجمهور لأنه يحب فكرة البطل الشعبي الشهم وأجواء الأسرة والمحبة بينها.



هل انتهيت من تصوير مشاهدك؟



لا لم أنتهى حتى الآن وتم تصوير 75% من مشاهدي والمسلسل ينتهي تصويره خلال 21 يوم، ونعمل على قدم وساق ونصور خلال 20 ساعة باليوم حتى ننهي التصوير.



ما هي أصعب المشاهد التي واجهتك خلال التصوير؟



هناك عدة مشاهد صعبة خلال التحقيقات لأن من الشائع أن الضابط يكون صارم ولكن في هذا الدور الذي أقدمه الوضع يختلف وتأتي الصعوبة بسبب أن الشخصية تميل للإنسانية ولقد بذلت مجهودًا كبيرًا حتى أستطيع أن أمزج بين الشخصية الصارمة والإنسانية في وقت واحد.



دائمًا ماتصدر الأعمال الدرامية للمشاهد فكرة نمطية عن الضابط بدءًا من الشارب وحتى الصوت العالي.. كيف تفاديت ذلك؟



في الحقيقة، كل مهنة بها الجيد والسئ، ولذلك حرصنا على إظهار الجانب الإيجابي في شخصية الضباط، حتى لاتترسخ داخل ذهن الجمهور صورة واحدة عنهم.



برأيك.. لماذا لم يحقق فيلم ضغط عالي إيرادات كبيرة؟



هناك عدة أعمال يظلمها التوزيع، وهذا يعود إلى أمور إنتاجية، ولكنها تجربة محترمة مع منتج مميز ومحترم وهو محمود صابر، ويكفيه شرف المحاولة في إنتاج أول عمل له وإظهاره للنور، وبالرغم من عدم تحقيقه إيرادات إلا أنه حقق نجاحًا والدليل على ذلك أن كل من شاهده على القنوات الفضائية أو اليوتيوب أعجب به.



ما هو الدور الذي قدمته وتعتبره هو نقطة انطلاقتك الحقيقية؟



قدمت عدة أدوار اعتبرها مهمة ونقطة قوية لانطلاقتي ومنها دوري في الست أصيلة مع الفنانة فيفي عبده، وفيلم عندليب الدقي مع محمد هنيدي ومسلسل هبة رجل الغراب، وآدم وجميلة وأولاد تسعة.



ما رأيك في اتباع بعض الفنانين منطق قبول المشاركة في أي عمل لمجرد الانتشار؟



من المعروف أن كل إنسان وله طريقته الخاصة، ولكن كل شخص سيحاسب في نهاية تاريخه على أعماله التي قدمها، وإذا تكررت مشاركته في أعمال رديئة وغير مناسبة، فمن الممكن أن يبتعد عن المهنة للأبد ويلفظه الوسط الفني، وبالرغم من ذلك فالفن ليس له قواعد، فمن الممكن أن يقدم الفنان أعمالًا سيئة ولكن يتعلم من أخطاءه بعد ذلك فيحقق نجاحًا، مثلما حدث مع عدد كبير من أبناء الفنانين في بدايتهم ولكن حاليًا يقدمون بطولات مطلقة وأصبحوا نجومًا لأنهم تعلموا من أخطائهم.



ماذا تحضر لجمهورك خلال الفترة القادمة؟



أعكف حاليًا على التحضير لعدة أعمال أولها مسلسل قوت القلوب، وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج مجدي أبو عميرة وهو من بطولة عدد كبير من النجوم ومنهم ماجدة زكي وخالد زكي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومحمد أنور ونرمين ماهر.



وهو مسلسل اجتماعي وكوميدي لايت، ويتكون من 45 حلقة، وتم الانتهاء من 30% من تصوير مشاهده، ومن المحتمل أن يتم عرضه خلال الشهر القادم.



وأجسد خلال المسلسل شخصية مصطفى زوج الفنانة سهر الصايغ، ويعمل في الصباح موظف وبعد الظهر لديه تاكسي، ويعاني مع زوجته من بعض المشكلات وأبرزها عدم الإنجاب ولايخلو هذا الدور من بعض المشاهد الكوميدية.



كما أستعد لتصوير مسلسل البيت الكبير الجزء 3، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ومن بطولة سوسن بدر ولوسي.



وأشارك في مسلسل حب عمري بطولة المطرب هيثم شاكر وسيعرض في السباق الدرامي الرمضاني، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز حشاد وهو دراما إجتماعية رومانسية وأجسد شخصية مواطن بسيط يسلك رحلة غير شريفة ويتسم بالانتهازية ويتهم في جريمة قتل.



برأيك.. هل تظلم الأعمال الفنية بعد عرضها على المنصات الإلكترونية؟



بالعكس، لأن عرض الأعمال على المنصات الإلكترونية يحدث في العالم كله، وأشارك حاليًا في مسلسل بعنوان 2030 وسيعرض على الإنترنت فقط، وهو من بطولة مجموعة من الشباب، وأظهر كضيف شرف خلال الأحداث، ولم أرفض الفكرة لأنني وجدت الدور مناسب والورق مميز والشباب المشارك بالعمل مجتهدين للغاية.



هل تقلقك المنافسة الرمضانية ولاسيما وأن هناك أعمالًا درامية لا تأخذ حقها في المشاهدة؟



الدراما الرمضانية ستظل كما هي والمنافسة فيها قوية وفي رأيي الشخصي فأنا لا أحبذ المشاركة في رمضان بأعمال لأن حظي يكون جيد دائمًا خارج السباق الرمضاني.



ما سبب ابتعادك عن المسرح لفترة طويلة؟



ابتعدت عنه لعدة أسباب ومن أهمها أن الجمهور لايهتم حاليًا به، لقد شاركت في عدة مسرحيات ناجحة وكانت أعداد الجمهور كاملة في المسرح، ومنها زكي في الوزارة مع النجم حسين فهمي وعمر الحريري وسامي مغاوري، وبيومي فؤاد ولقاء سويدان وسوسن بدر، ومسرحية اللعب في الدماغ بطولة خالد الصاوي في مسرح الهناجر وكانت كاملة العدد، فبعد كل هذه الأعمال الناجحة كيف أقدم مسرحية ولايحضرها إلا عدد قليل من الجمهور.



بمناسبة الحديث عن لقاء سويدان.. ما رأيك في قرار اعتزالها للفن؟ وهل بالفعل الوسط الفني لا أمان له؟



أتوقع عودة الفنانة لقاء سويدان إلى الفن مرة ثانية، وكل المهن لايوجد بها أمان حتى لانظلم الوسط الفني، والعالم بأكمله أصبح صعبًا.



هل أنت مستعد حاليًا للبطولة المطلقة؟



نعم أنا مستعد جدًا ولكن يجب أن تكون هناك مؤسسة محترفة تساهم في تقديمي، ولكني لا أجد أي دعم، ولقد رفضت أعمال أقدم فيها بطولة مطلقة لأن الدور فقير وغير ملائم.



ما هي الشخصية التي تتمنى تقديمها؟



أحب الشخصية الكوميدية مثل رماح والتي يتقبلها الجمهور ويستمتع بها.



ما رأيك فيما يقدمه محمد رمضان في حفلاته؟



محمد رمضان يقدم نوع معين من الأغاني التي تعرض في العالم كله واستطاع أن يرسم لنفسه ستايل خاص به وهذا شئ لايعيبه، والجمهور يحب أغانيه ويغني مافيا في كل المناسبات، ويعشقون الشو الذي يقدمه في حفلاته.



ماذا عن أمنيتك في 2020؟



أتمنى أن تستقر مصر وتتقدم للأمام، وعلى المستوى الشخصي، أتمنى أن أعمل بالسينما لأن حظي بها سئ، فأنا أعشق السينما والتمثيل وأتمنى أن أعمل طيلة حياتي كممثل، بالرغم من أنها مهنة قاسية، والعام الماضي كان كبيس على معظم الفنانين ولكن هذا العام به انفتاحات كثيرة وتفاؤل.

