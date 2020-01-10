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مدرب النصر السعودي يكشف أسباب التعادل أمام الاتحاد

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:33 م
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فيتوريا
فيتوريا
علي نبوي
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تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي عن تعادل فريقه الإيجابي بهدف لمثله أمام اتحاد جدة في إطار الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الممتاز لكرة القدم.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"واجهنا خصما شرسا، كان ندًا حقيقيًا، قلة الفرص تسببت بضعف مستوى المباراة".

وأضاف :"كانت مباراة بين فريقين قدما ما لديهما، ولكن ليس بالشكل الأمثل".

وتابع :"درسنا ⁧‫الاتحاد‬⁩ جيدًا، ولكن شراسة لاعبيه في وسط الملعب كانت أكبر من شراسة ورغبة لاعبينا".

وأشار :"لا يمكن أن ألوم أي لاعب في المؤتمرات الصحفية،كما أن شراسة لاعبي ⁧‫الاتحاد‬⁩ لا تعني أن لاعبينا كانوا متخاذلين".

وأتم حديثه :"لم نستغل الفرص والتفاصيل الصغيرة في المباراة كما يجب، وانتهت النتيجة على واقع التعادل بين كلا الفريقين".
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فيتوريا رياضة النصر الاخبار الرياضية الاتحاد اخبار الرياضة

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