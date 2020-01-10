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خبير مالي يوضح أسباب ارتفاع التداولات بالبورصة رغم التوترات السياسية

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:16 م
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نيفين سمير
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حصاد البورصة المصرية 

قال محمد جاب الله خبير أسواق المال، أن البورصه المصرية لم  تجاهل الأحداث السياسيه المحيطه،  بل بالعكس فقد تماشت معها ، وإستشعر السوق إنفراجه بعد إنتهاء الأحداث السياسيه ، فإرتدت البورصه المصرية مره اخري.

وعلي المستوي الفني ، فأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر "  أن السوق  المصري وصل لمرحله التشبع البيعى العنيف ووصل المؤشر حتى دعمه ١٣١٠٠ نقطة ،  وارتد من حوله .

وأضاف الخبير ، أنه من الطبيعي أن تظهر سيوله بالسوق ، وترتفع قيم التداولات بالبورصة المصرية ،  بعد أن كان المشترى مختفى بفعل الأحداث السياسية وإخترق مقاومه ١٣٥٠٠ نقطة،  مضيافاً ، أن الأهم هو الثبات أعلى مستوي ١٣٨٠٠ نقطة وعوده أحجام التداول الملياريه مرة أخري.

أخبار البورصة المصرية في أسبوع 

وإرتفعت قيم التداولات خلال هذا الأسبوع  حيث قلصت البورصة المصرية  خسائرها خلال أخر جلسين متجاهلة جميع الأحداث السياسية والتي تمثلت في قصف إيران لقواعد عسكرية أمريكية بالعراق ، ورغم ذلك لم تتأثر البورصة بتلك الأحدث ،  وحققن تداولات وصلت الي 13.2 مليار جنيه خلال  فى حين بلغت كمية التداول نحو 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية،وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 657 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى


وبلغت الخسائر الأسبوعية للبورصة المصرية 10.7 مليار جنيه ليسجل رأس المال السوقي  696 مليار جنيه،
وهبط المؤشر الرئيسي  "إى جى إكس30" بنحو 1.22% ليسجل مستوى 13729 نقطة،وتراجع مؤشر " إى جى إكس 70" بنحو 2.65%، ليسجل 522.4 نقطة، فى انخفض المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس100" نحو 2.56%، ليسجل 1363 نقطة.
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