الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية في طرابلس

تمكن الجيش الليبي، مساء اليوم الجمعة، من إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق منطقة العمليات بالعاصمة طرابلس.

وأكدت مصادر عسكرية متطابقة باللواء التاسع مشاة بالجيش الليبي إسقاط الدفاعات الأرضية لطائرة تركية مسيرة فوق منطقة أبوسليم إبان رصدها تحركات القوات وقبل استهدافها لتمركزاتهم.

وكان الجيش الليبي قد سبق وأسقط ودمر أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية الصنع طراز Bayraktar TB-2 ، كما دمر غرف عملياتها وهوائيات التحكم، بالإضافة إلى عشرات المدرعات التركية من نوع كيربي.

كما تمكن الجيش الليبي من إسقاط وتدمير طائرتين للميليشيات من نوع L39، وطائرتين ميراج F1، وطائرة ميغ 25 ، وأخرى ميغ 23، و20 طائرات تركية مسيرة للاستطلاع والتصوير.

يذكر أن الجيش الليبي يخوض منذ 4 أبريل الماضي عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.



