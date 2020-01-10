مواطنون ضد الغلاء: الزيت في التموين درجة رابعة

قال حسن هيكل، أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي مشروط ما زال مشروعا، ولم يعلن تطبيقه رسميا، لافتا إلى أنه يجب أن يطبق في إحدى المحافظات بصورة تجريبية، وإذا حظى برضا يتم تعميمه.



وأشار "هيكل"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن تحويل الدعم إلى عيني مقارب من فكرة نقاط الخبز، حيث يكون للمواطن مبلغ معين يتيح له شراء سلع معينة، وبجودة معينة.



وأضاف أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء: "بسأل حد عن مستوى زيت التموين قالي درجة رابعة"، منوها بأن سوء مستوى المنتج المدعوم أمر غير مقبول.

